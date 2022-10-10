روسيا: اعتقال ضابطين من مديرية المخابرات بـ«الدفاع الأوكرانية» في خيرسون

أعلنت السلطات الروسية، اعتقال ضابطين من مديرية المخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية، في منطقة «خيرسون»، التي ضمته موسكو في وقت سابق إلى أراضي الاتحاد الروسي.

وقال نائب رئيس إدارة منطقة «خيرسون»، كيريل ستريموسوف، إن الوضع على خط المواجهة في «خيرسون» لم يتغير، مشيرا عبر «تليجرام»، إلى تعثر هجوم القوات الأوكرانية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

أوكرانيا تقصف بلدات في جمهورية «دونيتسك» الشعبية

وأطلقت القوات الأوكرانية 9 قذائف من عيار 155 ملم في أقل من 3 ساعات على بلدات جمهورية «دونيتسك» الشعبية، التي ضمتها موسكو في وقت سابق، إلى الأراضي الروسية.

وأشارت السلطات في الجمهورية، إلى استهداف القوات الأوكرانية، مناطق: «أورلوفكا» و«ياسينوفاتايا» و«نيتايلوفو» و«كراسنوجوروفكا» بـ9 قذائف من عيار 155 ملم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

القوات المسلحة الأوكرانية تواجه نقصا في المدربين

من جانبه، قال الضابط الأوكراني، أليكسي أوليكسيوك، إن القوات المسلحة الأوكرانية تواجه نقصًا في المدربين، مشيرا لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إلى أن جميع المدربين الأوكرانيين على خط المواجهة، أما أصيبوا أو قتلوا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ليندسي جراهام يطالب بالاعتراف بروسيا كدولة «إرهابية»

من جانبه، أشار كبير مستشاري «الكونجرس» الأمريكي، بول ماسارو، إلى تقديم مشروع قانون في الكونجرس الأمريكي للاعتراف بروسيا كـ«دولة راعية للإرهاب»،

وطالب السناتور الجمهوري ليندسي جراهام والنائب في مجلس النواب الديمقراطي، تيد ليو بالاعتراف بروسيا كدولة «إرهابية»، فيما قالت وكالة الأنباء الأوكرانية، إن المشرعين الأمريكيين، سينظرون في مسألة الاعتراف بأفعال «موسكو» على أنها إبادة جماعية للشعب الأوكراني. وسينظر الكونجرس في الاعتراف بأعمال الاتحاد الروسي في أوكرانيا على أنها إبادة جماعية.

وفي المجر، ذكّر وزير الخارجية بيتر زيجارتو، السياسيين والصحفيين المعارضين الذين ينتقدونه لمقابلته بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، بأن منازلهم، ستكون دافئة في الشتاء على عكس الدول الأوروبية الأخرى، مشيرا إلى أن شركة «جازبروم» الروسية، زودت بلاده بكل ما وعدت به.

زعيم حزب معارض: خطط مولدوفا لإعادة التسلح ستقود البلاد إلى الفقر

وفي مولدوفا، قال زعيم حزب «شور» المعارض إيلان شور، إن خطط «كيشيناو» الرسمية لإعادة التسلح ستقود البلاد إلى الفقر، مضيفا في مقابلة حصرية مع وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إن مولدوفا ليست بحاجة إلى جيش.

وفي اجتماع مع أعضاء من مؤسسة الشباب في مدينة «إسطنبول» التركية، حذر رئيس البلاد رجب طيب أردوغان، من عواقب فرض قيود على توريد الغاز إلى أوروبا، وقال المسؤول التركي، إن الدول الأوروبية ستواجه صعوبات كبيرة، بسبب تقييد إمدادات الغاز الروسي.