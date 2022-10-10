أوكرانيا: سقوط ضحايا على إثر قصف مبنى سكني في «زابوريجيا»

أشار مسؤول أوكراني، إلى سقوط ضحايا على إثر قصف مبنى سكني في «زابوريجيا» الواقعة جنوب شرقي البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق، إن مع إزالة الأنقاض بشكل أكبر في مواقع الهجوم الصاروخي الروسي على المناطق السكنية في المنطقة، أمس الأحد، تأكد مقتل 14 مدنيا على الأقل.

وأشار زيلينسكي، إلى أن إمكانية ارتفاع عدد القتلى مع استمرار تطهير موقع الضربة الروسية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وأصدرت الحكومة الروسية، قرارا يحظر دخول وعبور شاحنات الشركات المسجلة في عدة دول بينها: دول «الاتحاد الأوروبي» - أوكرانيا - النرويج - المملكة المتحدة» أراضيها، حتى 31 ديسمبر المقبل، ودخل القرار الروسي، حيز التنفيذ، اليوم الاثنين.

مدفيديف: رد «موسكو» سيتمثل في القضاء التام على الإرهابيين.

ولتفادي عقوبات «موسكو»، بوسع شركات الدول غير الصديقة تفريغ حمولاتها على الحدود الروسية، وتحميلها على شاحنات روسية أو مسجلة في دول صديقة لروسيا، وقالت وزارة النقل الروسية إن تفريغ وإعادة الشحن ينحصر في: «بسكوف-كالينينجراد-لينينجراد-مورمانسك-كاريليا-بطرسبرج».

من جانبه، أشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إلى أن من خطط ونفذ الهجوم الإرهابي على «جسر القرم» هو أوكرانيا الفاشلة،، مشيرا عبر «تليجرام»، إلى أن رد «موسكو» سيتمثل في القضاء التام على الإرهابيين.

وكانت «لجنة التحقيق الروسية»، كشفت في وقت سابق، أن مواطنين روس ودول أجنبية ساعدوا الاستخبارات الأوكرانية في التحضير للهجوم على «جسر القرم».

بوتين: الاستخبارات الأوكرانية خططت للهجوم الإرهابي على «جسر القرم»

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن في وقت سابق، خلال استماعه لتقرير لجنة التحقيق الروسية برئاسة ألكسندر باستريكين، إن الاستخبارات الأوكرانية خططت للهجوم الإرهابي ونفذته، واصفا الهجوم على «جسر القرم» بالعمل الإرهابي.

وحدد جهاز «الأمن الفيدرالي» الروسي، هوية مدبّري الهجوم، ووجهة الشاحنة التي استخدمت في التفجير، وكشفت السلطات الروسية، أن الشاحنة انطلقت من بلغاريا، إلى جورجيا، ثم إلى أرمينيا، قبل وصولها إلى أوسيتيا الشمالية، وتابعت مسيرها نحو «كراسنودار» جنوب غربي روسيا المحاذي للقرم.

بدوره، أشار عضو مجلس الرئاسة الروسي للشؤون القومية بوجدان بيزبالكو، إلى أن «مفاوضات إسطنبول» إن تمت بين بلاده والغرب، قد تستغل في محاولات للحصول من روسيا على تنازلات لأوكرانيا، وتسويات معها.

البحرية الأمريكية: لا علاقة لنا بتسريبات «السيل الشمالي»

وقالت البحرية الأمريكية،إن طائرة الاستطلاع الأمريكية «بي 8 أيه بوسيدون» التي حلقت في منطقة أنابيب غاز «السيل الشمالي» الروسي، في «بحر البلطيق» كانت بمهمة استطلاع، ولا علاقة لها بالتسريب.

وأشارت المتحدثة باسم القوات البحرية الأمريكية تامارا لورينس، إلى أن لا علاقة للبحرية بتسريبات «السيل الشمالي».

بابا الفاتيكان يدعو إلى اختيار طريق السلام

من جانبه، حث بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس «85 عاما»، العالم على التعلم من التاريخ بوقت يبرز فيه خطر نشوب حرب نووية على خلفية الأزمة الأوكرانية، داعيا في عظة الأحد بـ«ساحة القديس بطرسل»، اختيار طريق السلام، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، ذكر موقع «نافل نيوز» أن بريطانيا أجرت اختبارات بحرية على مدمرة عسكرية «تايب 45»، كانت قد أخضعتها لأعمال صيانة وتعديل، مشيرا إلى عودة المدمرة «داينتلس» إلى بورتسموث بعد اختبارها في البحر عقب تحديثها وترقية المحركات فيها.