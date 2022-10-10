انفجارات تهز غرب أوكرانيا

ذكرت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، أنّ انفجارات هزّت غرب أوكرانيا، فيما أشارت وسائل الإعلام الأوكرانية، إلى انفجارات في مدينة لفوف، وذلك بعد دوى انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص.

وذكرت قناة «العربية» الإخبارية، أنّ عمال الإنقاذ في كييف، يعملون على إطفاء الحرائق بسبب القصف الروسي.

وفي وقت سابق، قال مسؤول حكومي أوكراني، إنّ أحد الصواريخ الروسية التي استهدفت كييف، سقط في «شارع فلاديميرسكي»، القريب من مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ضحايا وخسائر مادية إثر القصف الروسي

وانطلقت أنظمة الدفاع الجوي في كييف للتصدي للصواريخ الروسية،، فيما ذكرت شبكة «سكاي نيوز» الاخبارية، أنّ الانفجارات جاءت قبل اجتماع مرتقب لمجلس الأمن القومي الروسي بقيادة فلاديمير بوتين، لدراسة الرد على تفجير «جسر القرم» أمس الأول.

وكانت السلطات الأوكرانية، ذكرت في وقت سابق، أنّ القصف الروسي على كييف، وقع من أراضي بيلاروسيا، فيما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أنّ القصف الروسي خلّف ضحايا وخسائر مادية.

قصف روسي على «زابوريجيا»

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، دوّت انفجارات في منطقة «شيفتشينكيفسكي» وسط العاصمة الأوكرانية، وقال عمدة العاصمة فيتالي كليتشكو عبر «تليجرام»، إنّ عدة انفجارات وقعت في «شيفتشينكيفسكي»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وأمس الأحد، أسفر قصف روسي بالصواريخ على «زابوريجيا»، عن مقتل شخص واحد فقط وإصابة 5 آخرين بينهم طفل.