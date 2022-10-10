دوي انفجار في مدينة «بيلجرود» الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا

سُمع دوي انفجار هائل في مدينة «بيلجرود» الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا، وفقًا لما ذكره شهود عيان على صفحاتهم بمواقع الواصل الاجتماعي المختلفة، وجاء الانفجار عقب دوي انفجارات متتالية، صباح اليوم في عدة مناطق أوكرانية، بعد يومين من استهداف «جسر القرم»، الذي وصفه الكرملين بـ «الهجوم الإرهابي».

من جانبها، قالت مصادر أوكرانية، إن 4 انفجارات دوت في مدينة «خاركيف» شمال شرق أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية التي أكدت في وقت سابق، إن قصفا استهدف منشآت البنية التحتية للطاقة في منطقة لفيف.

الرئيس الأوكراني يناشد مواطنيه عدم مغادرة الملاجئ

من جانبه، ناشد الرئيس الأوكراني، فولدويمير زيلينسكي، مواطنيه بعدم مغادرة الملاجئ، مشيرا إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى جرّاء القصف الروسي على مدن بلاده، وأضاف زيلينسكي:«موسكو تحاول تدمير أوكرانيا ومحوها عن وجه الأرض»