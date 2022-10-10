قصف روسي على 4 مناطق أوكرانية.. وانقطاع الكهرباء عن ألفي منزل

أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، عن انفجارات وقعت في عدد من المناطق «دنيبروبيتروفسك» و«جيتومير» و«تيرنوبل» و«خميلنيتسكي» و«لفوف».

وأشارت وكالة الأنباء الأوكرانية إلى قصف روسي على 4 مناطق في «دنيبروبتروفسك» شرقي البلاد باستخدام صواريخ جراد، ومنظومة «أوراجان» والمدفعية الثقيلة.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في «دنيبروبتروفسك»، فالنتين ريزنيشنكو، في بيان عبر «تليجرام»، إنّ أكثر من 30 مبنى سكني، تعرض لأضرار جسيمة في منطقة نيكوبول، فيما أدي القصف إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 2000 منزل.

القصف الروسي يتسبب في إلحاق أضرار بمستشفى

وتسبب القصف الروسي في إلحاق أضرار بمستشفى، ومكتب بريد، وصيدلية، ومكتب شركة تأمين، ومكتبة، وموقف سيارات.

كييف تعلن استخدام جميع محطات مترو الأنفاق كملاجئ

وأعلنت سلطات العاصمة «كييف»، توقف حركة المرور في أحد خطوط مترو الأنفاق، مشيرة إلى استخدام جميع محطات المترو كملاجئ.

وفي وقت سابق، قال أنطون جيراشينكو، مستشار وزير الداخلية الأوكراني، إنّ صاروخًا روسيًا سقط في شارع «فلاديميرسكايا»، حيث يقع مقر جهاز أمن الدولة، كما يقع بالقرب منه مكتب الرئاسة الأوكرانية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اتليوم» الإخبارية الروسية.