ما علاقة «سمير» بانفجار جسر القرم أمس السبت؟

ذكرت تقارير إعلامية أمريكية، أن سلطات دولة روسيا الاتحادية حددت هوية سائق الشاحنة المستخدمة في تفجير جسر القرم أمس السبت.

مالك السيارة المنفجرة

وأشارت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية، إلى أن السائق من مدينة كراسنودار الروسية ويسمى سمير يوسوبوف ويمتلك شاحنة نفذ من خلالها تفجير جسر القرم الذي يربط بين شبه جزيرة القرم وبر روسيا التي استحوذت عليها في عام 2014 من أوكرانيا.

نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي

وأشارت الصحيفة إلى أن يوسوبوف (25 عاما) لم يكن راكبا في السيارة عند وقوع التفجير ولكن كان قريبه الذي يستقلها، وحرص على نشر فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي أنه لا يعرف شيئا عن حادث الجسر ولم يشارك فيه ولكن كان يقود سيارته الخاصة عمه الذي استقل الحادثة لنقل بضاعة.

عمه كان يقود السيارة حينها

وذكر يوسوبوف، أنه لم يسمع شيئا عن عمه الذي يسمى ماخير بعد حادثة جسر القرم أمس الأسبق، لافتا إلى أنه كان يعمل على تخطيط نقل البضائع عبر موقعه الإلكترونية.

قصة انفجار جسر القرم

ووقعت أمس السبت واقعة انهيار جسر القرم وقتل 3 أشخاص وانفجرت سيارة على جسر القرم، وحينها أصدرت لجنة التحقيق الروسية في بيان لها قائلا: «بحسب المعلومات الأولية، قتل 3 أشخاص»، وتم إخراج جثتين لرجل وامرأة ولم يتم إعلان هويتهما حتى الآن، ولم يتم الإشارة إلى وجود معلومات حول جثة ثالثة.

التحقيقات تكشف هوية مالك السيارة

وأبرزت التحقيقات أن مالك السيارة يسكن في منطقة كراسنودار في جنوب دولة روسيا الاتحادية ولم يتم ذكر اسم الشخص حتى الآن وسط استمرار دراسة لمسار الشاحنة قبل التفجير.

بوتين يهاجم أوكرانيا

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خبر عاجل بثته قناة روسيا اليوم المقربة من حكومة روسيا، أن تفجير جسر القرم عمل إرهابي استهدف تدمير موقع حيوي حساس للبنية التحتية الروسية.