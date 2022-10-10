خطوات التظلم على نتيجة معادلة كلية التجارة 2022.. تعرف عليها

أعلنت كلية التجارة جامعة القاهرة منذ قليل، نتيجة الطلاب المتقدمين لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية لعام 2022 وذلك عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، حيث يمكن للطالب الدخول عبر الموقع الإلكتروني وتسجيل رقم الجلوس ويستعلم عن النتيجة، موضحة أنه يمكن للطالب التقدم بالالتماس على النتيجة إلكترونيا من خلال الدخول على الموقع وتسجيل عدد من البيانات المتعلقة بالاسم ورقم الجلوس والمقررات التي يرغب في الالتماس بشأنها وذلك في اليوم التالي من ظهور النتيجة.

خطوات التقدم بالالتماس على نتيجة معادلة كلية التجارة 2022

وأوضحت الكلية خطوات التقدم بالتظلم والالتماس على نتيجة معادلة كلية التجارة 2022 لطلاب الدبلومات الفنية والمعاهد المختلفة، وفقاً للخطوات التالية:

- تسجيل الطالب اسمه كاملاً كما هو متاح ببطاقة الرقم القومي عبر رابط التسجيل.

- تسجيل رقم الجلوس الذي أدى به الامتحان.

- كتابة عدد المقررات المقدم عنها الطالب الالتماس.

- دفع الرسوم الخاصة بتقديم الالتماس من خلال الدخول على لينك التحصيل الإلكتروني لخدمات كلية التجارة - شئون الطلاب واختيار خدمة مراجعة نتيجة امتحان مقرر - إعادة رصد - معادلة دبلوم تجارة، أو مراجعة نتيجة امتحان مقرر وإعادة رصد «معادلة معاهد».

- دفع قيمة المبلغ رسوم تقديم الالتماس عن المقررات المقدم عنها الالتماس.

- رقم التسجيل الموجود بإيصال سداد رسوم تقديم الالتماسات.

- رقم إيصال صداد فوري عن المقررات المقدم عنها الالتماس.

- اختيار الطالب للمقرر أو المقررات المقدم عنها الالتماس أو اختيار الطالب للمقرر أو المقررات المقدم عنها الالتماس دراسات تجارية باللغة وإدارة الأعمال في حالة المعاهد.