رابط نتيجة معادلة كلية التجارة بجامعة القاهرة 2022

أعلن الدكتور جمال شحاته، عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، نتيجة امتحانات المعادلة 2022 على الموقع الإلكتروني لجامعة القاهرة، للطلاب الذين اجتازوا الاختبارات خلال الفترة التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية.

وأكد أنه يمكن للطلاب الدخول برقم الجلوس الخاص بهم لمعرفة النتيجة، مشيراً إلى فتح باب الالتماسات في اليوم التالي لظهور النتيجة عبر الموقع، بعد تدوين عدد من البيانات تتمثل في اسم الطالب كاملاً ورقم الجلوس وعدد المقررات المقدم بشأنها الالتماس.

رابط نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2022

وأكد الدكتور جمال شحاته، عميد الكلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن رابط نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2022 متاح الآن أمام الطلاب للدخول ومعرفة النتيجة ومن ثم استكمال الإجراءات المطلوبة للالتحاق حال نجاح الطالب وذلك وفقاً للقواعد والضوابط التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية.

نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية انتظام أعمال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022-2023 دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا والالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات، بجانب استمرار تطبيق وتنفيذ فعاليات الأنشطة المختلفة أبرزها التوسع في الانشطة والمجالات المتعلقة بالتغيرات المناخية.

فيما أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف في تصريحات لـ «الوطن»، أن الدراسة انتظمت اليوم في الأسبوع الثاني من انطلاق الدراسة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن مع التشديد على تطبيق إجراءات مواجهة فيروس كورونا.