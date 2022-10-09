القابضة للمياه: تنفيذ 1015 مشروعا ضمن «حياة كريمة» بتكلفة 5.8 مليار جنيه

تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تقدر بنحو 1015 مشروعًا بتكلفة 5.8 مليار جنيه لإجمالي حزم الأعمال التي تشمل تنفيذ «محطات مياه الشرب، مد وتدعيم شبكات مياه الشرب ب722 قرية، ومد تدعيم شبكات الصرف الصحي، والوصلات المنزلية».

وأعلنت الشركة، في بيان، اليوم الأحد، مناقشة اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، بحضور نواب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، ورؤساء شركات المياه والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، كافة الموضوعات المتعلقة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

تكثيف الأعمال والانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة

وشدد «رسلان»، على رؤساء الشركات التابعة، بضرورة المتابعة المستمرة واليومية لتطورات الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة «حياة كريمة»، وأن تكون أولوية المرحلة الحالية، وتكثيف الأعمال والانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة، مؤكدا أن المبادرة من أهم المشروعات القومية التي تمس حياة المواطنين من خلال تحسين الخدمات.

وفي سياق آخر، ناقش المهندس ممدوح رسلان، نسب التحصيل بالشركات التابعة، وخطة تركيب العدادات مسبقة الدفع ومعدلات انجاز المستهدف من الخطة، واستعراض المؤشرات المالية،

التقييم الفني والهندسي للمحطات

ووجه بمتابعة وحدات تنفيذ الخطة الاستثمارية بالشركات، ومراجعة موقف محطات الصرف الصناعي في اطار اهتمام الدولة بهذا الملف، وضرورة التقييم الفني والهندسي للمحطات ليشمل الاعمال الميكانيكية والكهربائية والهندسية والانشائية والمعملية، مع ضرورة الاهتمام بالكوارد الفنية المؤهلة والموارد المطلوبة لتطوير إدارات الصرف الصناعي، لأهميتها في حماية أصول الشركات، والحد من التأثير البيئي السلبى للمخلفات الصناعية، لما تسببه من تآكل لمرافق البنية التحتية.