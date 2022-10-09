قطاع المبادرات بـ«حياة كريمة»: مصر تمتلك رصيدا متنوعا من الحرف التراثية

قالت هند جلال، عضو قطاع المبادرات والتنمية المتكاملة في حياة كريمة، إن المؤسسة فخورة بما قدمته من منتجات يجري عرضها في معرض تراثنا في نسخته الرابعة، بواقع 1100 مشروع فني وتراثي، ما عكس اهتمام مصر وامتلاكها رصيد متنوع من الحرف اليدوية والتراثية المتفردة، التي تعكس عبق الحضارة المصرية.

جلال: نشارك للمرة الأولى في معرض تراثنا

وأضافت «جلال»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC»، تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن حياة كريمة تشارك في معرض تراثنا في نسخته الحالية لأول مرة، بمنتجات قرى ومراكز حياة كريمة، وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جلال: شاركنا بجناح كامل من منتجات أصحاب قرى حياة كريمة

واستطردت: «شاركنا بجناح كامل من منتجات أصحاب قرى حياة كريمة من كافة محافظات الجمهورية اللي داخلها حياة كريمة، وكان على رأسها القليوبية والإسماعيلية وأسيوط والمنيا وأسوان والوادي الجديد، وكان فيه منتجات كتير جدا على رأسها الكورشية والمشغولات اليدوية والأكسسوارات والمنتجات اليدوية».

وأوضحت أن ما جرى عرضه من حياة كريمة بمعرض تراثنا ليس الأول، إذ جرى عرض منتجات حياة كريمة في منتدى شباب العالم خلال العام الماضي، وجرى عرض المنتجات التي نتجت عن تدريبات حياة كريمة، وتابعت: «أحنا استكملنا مع المتدربين ومش نقف بس لحد التدريب، ولكن نفضل متابعين معاهم لأنه يخدم فكرة التمكين للمرأة والشباب».