شرطة كييف تعلن 5 قتلى و 12 جريحًا في هجوم على العاصمة الأوكرانية

أعلنت شرطة كييف سقوط خمسة قتلى على الأقل و12 جريحًا في هجمات صباح اليوم طالت العاصمة بعدة صواريخ، وجاءت تلك الهجمات بعد يومين من تفجير طال جسر كيرتش الرابط بين البر الروسي وشبه جزيرة القرم.

رويترز: أرقام الخسائر مؤكدة بإعلان رسمي

وذكرت صحيفة جارديان البريطانية، أنه من المحتمل أن تكون أرقام خسائر الضربات في أوكرانيا غير مؤكدة لبعض الوقت، لكن وكالة رويترز أكدت أنها إعلان رسمي ومؤكد بشأن الخسائر في الأرواح.