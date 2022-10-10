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شرطة كييف تعلن 5 قتلى و 12 جريحًا في هجوم على العاصمة الأوكرانية

كتب:

محمد حسن عامر
10:55 ص | الإثنين 10 أكتوبر 2022
الهجوم على كييف

الهجوم على كييف

أعلنت شرطة كييف سقوط خمسة قتلى على الأقل و12 جريحًا في هجمات صباح اليوم طالت العاصمة بعدة صواريخ، وجاءت تلك الهجمات بعد يومين من تفجير طال جسر كيرتش الرابط بين البر الروسي وشبه جزيرة القرم. 

رويترز: أرقام الخسائر مؤكدة بإعلان رسمي

وذكرت صحيفة جارديان البريطانية، أنه من المحتمل أن تكون أرقام خسائر الضربات في أوكرانيا غير مؤكدة لبعض الوقت، لكن وكالة رويترز أكدت أنها إعلان رسمي ومؤكد بشأن الخسائر في الأرواح.

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