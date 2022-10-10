عمدة كييف: القصف الروسي طال جسرا زجاجيا ونصب الصداقة الأوكرانية الروسية

أعلن عمدة كييف، اليوم، تعرض عدة مبانٍ للقصف، بما في ذلك تلك التي تعد جزءا من البنية التحتية الحيوية للعاصمة الأوكرانية، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

قصف عنيف على كييف

وتُظهر اللقطات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، إحدى الضربات الأولى في الصباح بـ كييف، حيث اصطدمت بجسر زجاجي للمشاة وركوب الدراجات، المعروف باسم جسر كليتشكو، الذي تم افتتاحه في عام 2019.

وظهرت إحدى الضربات في كييف قرب من الحي الحكومي، حيث يوجد البرلمان والمكتب الرئاسي، ووقع الانفجار بجانب نصب تذكاري مخصص للصداقة بين الدولتين الروسية والأوكرانية، ويسمى قوس الصداقة الشعبية، ولم يتضح ما إذا كان القوس قد تضرر أم لا.