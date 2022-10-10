مايا مرسي: جناح القومي للمرأة بمعرض «تراثنا» يضم منتجات صديقة للبيئة

زارت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية الذي يقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الفترة من 9 حتى 15 أكتوبر 2022 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، برفقة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

معرض تراثنا

وتفقدت الدكتورة مايا مرسي جناح المجلس القومي للمرأة الذي يشارك به في المعرض ويضم مجموعة من منتجات السيدات من مختلف المحافظات منها منتجات صديقة للبيئة والتي تأتي في ضوء استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27.

فنون تراثية مصرية

وقد أشادت الدكتورة مايا مرسي بالمنتجات المتميزة الموجودة بالمعرض والتي تعبر عن الفنون التراثية المصرية من مختلف المحافظات، لافتة ان المعرض فرصة كبيرة لمساعدة العارضين والعارضات في تسويق هذه المنتجات وفتح أسواق تصديرية لها في مختلف دول العالم.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن اعجابها الشديد بمنتجات السيدات المعروضة في جناح المجلس من مختلف المحافظات وجودتها الفائقة، مشيرة إلى أهمية وعى السيدات بقضية المناخ حيث تعد المرأة هي الركيزة الأساسية لاستدامة التنمية ومواجهة تداعيات التغير المناخي وأكدت الدكتورة مايا مرسي علي حرص المجلس الدائم على دعم السيدات لتسويق وتطوير منتجاتهن والمشاركة بالمعارض المختلفة وفتح قنوات تسويقية لهن.

منتجات صديقة للبيئة

هذا ويضم جناح المجلس القومي للمرأة منتجات للسيدات صديقة للبيئة والتي تتضمن ملابس واكسسوارات تم انتاجها من مخلفات الجينز بعد اعادة تدويره، بالإضافة إلى منتجات الحرف اليدوية التي صنعت بأيدي متدربات المجلس ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتتضمن الصابون والعرائس والتلي والخوص وحقائب جلدية وحُلي من النحاس.

مستحضرات تجميل طبيعية

وشمل الجناح أيضًا منتجات السيدات من مستحضرات تجميل طبيعية ومنسوجات رسم يدوي بطريقة الرسم على الماء وفنون المكرمية مستوحاة من التراث السيوي ورسم يدوي على الكتان المصري.

و يشارك المجلس في المعرض أيضا من خلال مشروع تعزيز المرأة في التجارة الدولية she trades بمنتجات السيدات التي تم تدريبهن لمدة 12 شهر بمقر المجلس.