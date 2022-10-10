ضبط 31 قضية مخدرات و10 قطع أسلحة في حملة أمنية بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع مديرية أمن القليوبية، من شن حملات أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وحائزي المواد المخدرة بالقليوبية.

حملة أمنية مكبرة في القليوبية

وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غیر المرخصة والأجھزة الأمنیة بمدیریة أمن القلیوبیة، بتوجيه حملة أمنیة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استھدفت جمیع دائرة الأقسام والمراكز بنطاق مدیریة أمن القلیوبیة، وأسفرت جھودھا عن ضبط 31 قضیة اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالھا كمیة من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 36 متھما لـ15 منھم معلومات جنائیة.

تنفيذ أحكام وضبط أسلحة

كما أسفرت الحملات عن تنفیذ 7259 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 10 قطع سلاح ناري وأبیض.

يأتي ذلك في إطار الجھود الأمنیة المبذولة لمكافحة الجریمة بشتى صورھا واستھداف وضبط حائزي الأسلحة الناریة والذخائر غیر المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم علیھم الھاربین.

تم اتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة.