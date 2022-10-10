انخفاض درجات الحرارة في شمال سيناء.. وشبورة كثيفة على الطرق

انخفضت درجات الحرارة بمدن وقرى شمال سيناء لأكثر من 6 درجات على مرحلتين خلال اليومين الماضيين، فيما تتكاثر الغيوم وتختفي شمس النهار لبعض الوقت في أوقات الصباح والمساء، وترتفع الأمواج بساحل بحر العريش.

درجات الحرارة وصلت إلى 24 درجة مئوية بشمال سيناء

ذكر المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش في بيان له أن درجات الحرارة سجلت 24 درجة خلال النهار، وتتراجع درجتين أوقات المساء، وتشتد البرودة في المناطق الصحراوية والساحلية من المنطقة.

وأضاف المرصد أن هناك شبورة مائية تتكاثر بعد منتصف الليل على الطرق السريعة حتى ما بعد آذان الفجر وفي الساعات الأولى من الصباح، محذرا أصحاب المركبات من السير بالطرق السريعة بين المدن أوقات الشبورة إلاً للضرورة القصوى، منعًا لوقوع حدوث سير على المنحنيات.

تنظيف 90% من بيارات الصرف الصحي بوسط العريش

ومن جهة أخرى، أزال عمال الصرف الصحي بمجلس مدينة العريش الرمال وتنظيفها من بيارات الصرف الموجودة بالطرق الفرعية والرئيسية بشوارع المدينة، تحسبا لتساقط أمطار.

وقال بيان لمجلس المدينة إنه جرى تنظيف قرابة 90% من بيارات الصرف الصحي الخاصة بتصريف مياه الأمطار، وعمل الاستعدادات الكاملة لاستقبال كميات الأمطار الفترة المقبلة.

وأضاف البيان أن هناك متابعات مستمرة من مجلس مدينة العريش لجميع المناطق، والعمل حل المشكلات الخاصة بتصريف المياه في عدة مناطق بوسط المدينة قبل تساقط الأمطار.