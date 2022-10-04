وزير النقل: الأتوبيس الترددي يقضي على المواقف العشوائية أعلى الدائري

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة تواصل العمل على ترسيم محطات الأتوبيس الترددي السريع على الطريق الدائري، مشيرا إلى أن جميع المواقف العشوائية سيتم إزالتها، وأن الوزارة تعمل على تقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

أوضح الوزير أنه جاري تنفيذ مواقف أسفل الطريق الدائري، مخصصة لسيارات الميكروباص، ومرتبطة بمحطات الأتوبيس الترددي.

الأتوبيس الترددي السريع سيكون بديلا لسيارات الميكروباص

وقال وزير النقل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الأتوبيس الترددي السريع سيقضى تماما على المواقف العشوائية أعلى الطريق الدائري، لأنه يسير بديلا عن الميكروباص، لافتا إلى أنه سيتم ترسيم ما يقرب من 47 محطة خاصة للأتوبيس الترددي، وستكون هذه المحطات في حارة منعزلة.

وأكد الوزير أن تطوير الطريق الدائري سيعمل على تخفيف الضغط المروري بالقاهرة الكبري.

تشغيل الأتوبيس الترددي الفترة المقبلة

وأضاف وزير النقل، أنه سيتم تشغيل الأتوبيس الترددي السريع على الطريق الدائري، خلال الفترة المقبلة، ومنع سير الميكروباص أعلى نهائيا، وأن الأتوبيس الترددي يعتبر وسيلة مواصلات حديثة صديقة للبيئة، وتقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين، لافتًا إلى أن العمل يسير على قدم وساق، للانتهاء من تطوير وتوسعة الطريق الدائري.

وذكر كامل الوزير أنه تم تزويد بعض المحطات بشواحن كهرباء للأتوبيس الترددي مثل محطة محور المشير، ونعمل 24 ساعة يوميًا لخدمة المواطن المصري.

إجراءات مشددة لمواجهة الموجة السادسة من كورونا

وشدد وزير النقل، على ضرورة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة كورونا، خلال تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري، وترسيم محطات الأتوبيس الترددي السريع، حفاظا على أرواح وسلامة العاملين والفنيين والمهندسين.