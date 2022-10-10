ضبط هاربين اثنين من دفع 500 مليون جنيه غرامات مالية في القاهرة 

ضبطت أجھزة وزارة الداخلیة، أحد الأشخاص، محكوم علیه بغرامات مالیة مستحقة بلغت أكثر من 471 ملیون جنیه، وذلك استمرارا لجھود الوزارة لضبط المحكوم علیھم الھاربین.

غرامات بـ471 ملیون جنیه

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة قصر النیل بمدیریة أمن القاھرة، من ضبط محكوم عليه ھارب، مقیم بدائرة قسم شرطة قصر النیل بالقاھرة، مطلوب التنفیذ علیه في قضایا «تسھیل استیلاء، وإضرار عمد»، والمقضي فیھا بغرامات مالیة مستحقة بلغت أكثر من 471 ملیون جنیه، وبمواجھته بالأحكام الصادرة ضده أقر بھا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

غرامة مالیة 31 ملیون جنيه

وفي سياق آخر، ضبطت وزارة الداخلية أحد الأشخاص بالقاھرة، مطلوب التنفیذ علیه في قضايا مقضي فیھا بغرامة مالیة بلغت 31 ملیون جنيه.

وتمكنت إدارة تنفیذ الأحكام بمدیریة أمن القاھرة من ضبط المحكوم علیه «صاحب شركة مستلزمات مطابخ»، ومقیم بدائرة قسم شرطة عابدین بالقاھرة، ومطلوب التنفیذ علیه في قضیة تحصیل بغیر حق وتزویر، والمقضي فیھا بغرامات مالیة مستحقة بلغت نحو 31 ملیون جنیه، وبمواجھته بالأحكام الصادرة ضده أقر بھا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.