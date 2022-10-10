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الدفاع الأوكرانية: القصف الروسي محاولة لتدمير مستقبل «كييف»

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رؤى ممدوح
10:08 ص | الإثنين 10 أكتوبر 2022
القصف على العاصمة الأوكرانية

القصف على العاصمة الأوكرانية

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الاثنين، إنّ ما تقوم به روسيا حاليًا، في إشارة إلى سلسلة القصف الروسي على أوكرانيا،  محاولة لتدمير مستقبل أوكرانيا، وفقًا لما نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل، قبل قليل. 

قتلى وجرحى في العاصمة كييف

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس فولوديمير زيلنيسكي، إن أشخاصًا قتلوا وأصيبوا في ضربات متعددة على مدن في أنحاء أوكرانيا.

وأضاف الرئيس الأوكراني عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «صفارات الإنذار لا تتوقف حول أوكرانيا، للأسف هناك قتلى وجرحى، أرجوكم لا تغادروا الملاجئ»، متهما روسيا بالرغبة في «محونا من على وجه الأرض»، على حد تعبيره.

وجاءت الانفجارات بعد يوم واحد من توجيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصابع الاتهام إلى كييف، بتفجير جسر «كيرتش» الرابط بين شبه جزيرة القرم  وروسيا. 

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بقلم رؤى ممدوح