«الخارجية البريطانية» تدين القصف الروسي على أوكرانيا: غير مقبول

انتقدت «الخارجية البريطانية» الضربات الصاروخية الروسية على أوكرانيا، معتبرة أنها «غير مقبولة»، حسبما أفادت قناة «العربية» في نبأ عاجل، موضحة أن جيمس كليفرلي، وزير الخارجية البريطاني، أكد لنظيره الأوكراني مواصلة الدعم المقدم إلى كييف عسكريا ومعنويا، عقب التصعيد الروسي للضربات الصاروخية على العاصمة كييف.

كان الجيش الأوكراني أعلن عن إطلاق القوات الروسية 75 صاروخا على عدة مدن أوكرانية، وكتب فاليري زالوجنيي، قائد الجيش الأوكراني، عبر حسابه على موقع تليجرام أن «روسيا أطلقت قبل الظهر 75 صاروخا، وأسقطت دفاعاتنا الجوية 41 منها»، مشيرا إلى أن موسكو استخدمت طائرات مسيرة عسكرية.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأخبار، عن وسائل إعلام أوكرانية، تأكيدها حدوث انفجارات في مدينة دنيبروبيتروفسك، وسط أوكرانيا، ومدن جيتومير، وتيرنوبل، وخميلنيتسكي، ولفيف، غرب البلاد.