مصرع طفل وإصابة شقيقين في تجدد خصومة ثأرية بأسيوط

لقي طفل مصرعه، وأصيب طفلان شقيقان، بطلقات نارية، نتيجة تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية النواورة التابعة لمركز البداري في أسيوط، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزي والمصابين لتلقي العلاج.

اندلاع مشاجرة بالأسلحة النارية

وتلقى اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد اندلاع مشاجرة بين عائلتين بقرية النواورة، ووجود حالة وفاة ومصابين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان المشاجرة، ونجحت وحدة مباحث المركز في السيطرة على المشاجرة، والتي نتج عنها وفاة «أ.ع.م»، 15 عاما، وإصابة «أ.س.ع»، 7 سنوات، وشقيقه «م.س.ع»، 5 سنوات، بطلقات نارية على خلفية تجدد خصومة ثأرية.

فرض كردون أمني والسيطرة على المشاجرة

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا بالقرية، وتمت السيطرة على المشاجرة، وتكثف وحدة مباحث مركز شرطة البداري مجهوداتها لسرعة ضبط أطراف المشاجرة والأسلحة المستخدمة، والتحفظ على الجثة بالمستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.