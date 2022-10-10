النيابة تصرح بدفن جثة طفلة غرقت في ترعة بالشرقية

شهدت قرية الشبانات التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الاثنين، حادثا مأساويا، إثر غرق طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، في مياه ترعة بنطاق القرية، وأبلغ الأهالي شرطة النجدة.

وانتشل الأهالي الطفلة، وانتقلت سيارة إسعاف إلى مواقع الحادث لنقل الجثمان إلى مستشفى الأحرار التعليمي، وتم التحفظ عليه في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن بعد.

غرق طفلة

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير البحث الجنائي اللواء محمد الجمسي، يفيد ورود إشارة من مستشفى الأحرار التعليمي، يؤكد وفاة طفلة عمرها 6 سنوات غرقا في مياه ترعة بقرية الشبابات بمركز الزقازيق، وتم التحفظ على جثمانها بمشرحة المستشفى.

الطفلة كانت بصحبة أحد أفراد أسرتها

وانتقلت قوة أمنية إلى قرية الشبانات، وتحديدا موقع الحادث، وأكد الشهود أن الطفلة كانت بصحبة أحد أفراد عائلتها ونزلت إلى مياه الترعة، ولفظت أنفاسها الأخيرة غرقا في المياه.

التصريح بدفن جثمان الطفلة

وحُرر المحضر اللازم، فيما اتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي لبيان سبب الوفاة بعد إجراء الصفة التشريحية على الجثمان، وصرحت النيابة العامة بالدفن بعد انتهاء التحقيقات والتحقق من عدم وجود شبهة جنائية.