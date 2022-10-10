دويتو جديد يجمع حميد الشاعري مع هيثم نبيل.. «عيون حريتي»

نشر الفنان حميد الشاعري مقطع فيديو جديد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ويظهر معه المطرب والملحن هيثم نبيل داخل استديو الصوت الخاص بـ«الشاعري».

وأعلن «حميد» خلال مقطع الفيديو، عن تجهيزه أغنية جديدة «دويتو» تجمعه مع هيثم نبيل، وهي أغنية صدرت لأول مرة عام 1983، ويعيد «الكابو» إنتاجها بشكل عصري جديد، وتحمل اسم «عيون حريتي».

معلومات عن أغنية «عيون حريتي»

أغنية «عيون حريتي» من كلمات وألحان الموسيقار الليبي ناصر المزداوي وتوزيع حميد الشاعري، ويتم التجهيز للأغنية خلال الفترة الحالية، حتي يتم طرحها الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من تسجيلها كاملة.

حميد الشاعري يتحدث عن أغنية «عيون حريتي»

وأبدى حميد الشاعري تحمسه لإعادة توزيع الأغنية، ومشاركة المطرب والملحن هيثم نبيل في غنائها، وذلك بعد طرحها أول مرة منذ ما يقرب من 40 عاماً، فيما قال المطرب هيثم نبيل إنه سعيد بمشاركة «الكابو» في الغناء من خلال هذه الأغنية، ولاقى مقطع الفيديو إعجاب الجمهور، والذي طالب بسرعة الانتهاء من الأغنية وطرحها في أقرب وقت.

بدايات هيثم نبيل مع حميد الشاعري

الجدير بالذكر أن هيثم نبيل كانت بدايته في عالم الغناء مع الكابو حميد الشاعري، وذلك من خلال أغنيتين هما «يا فراق» و«كلمة وداع»، وهي الأغاني التي فتحت المجال لهيثم نبيل وكانت محطة رئيسية في مشواره الفني.