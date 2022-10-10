السيسي لخريجي الشرطة: مصر أمانة في رقابكم.. واحرصوا على العمل الطيب

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، خريجي كلية الشرطة 2022، بالحفاظ على أمن وأمان مصر، قائلا إنّها أمانة في رقابنا جميعا: «أمنياتي لكم بالتوفيق، احرصوا على العمل الطيب والأداء المتميز».

تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة 2022

وتابع الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة 2022، أنّ مصر ومؤسسات الدولة كاملة ماضية في طريق التطوير دون ضوضاء، مؤكدا أنّ كل قطاع في الدولة يشهد تطويرا، بما فيها وزارة الداخلية.