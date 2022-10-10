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سامر خضر يواصل تصوير مسلسل «عودة البارون».. بطولة حسين فهمي

كتب:

أحمد حسين صوان
12:15 م | الإثنين 10 أكتوبر 2022
حسين فهمي في كواليس التصوير

حسين فهمي في كواليس التصوير

يواصل المخرج والمؤلف سامر خضر، تصوير حلقات مسلسل «عودة البارون»، في ديكور إحدى الشركات بحي مصر القديمة، ويتم التصوير على قدم وساق للحاق بالعرض في رمضان المُقبل.

أبطال وصُناع مسلسل عودة البارون

ويشارك في المسلسل الفنان حسين فهمي الذي غاب عن الدراما التلفزيونية عدة سنوات، إضافة إلى خالد سليم، وإيهاب فهمي، ونهال عنبر، والأردني ساري أسعد، وربيع زيتون، واللبناني آلان الزغبي، وعلاء مرسي، وسامي مغاوري، وضياء المرغني، وصبري عبد المنعم، وميس حمدان، والممثلة السورية كاترين علي.

ويشهد المسلسل ظهور خاص للفنانة اللبنانية رزان المغربي، والفنان الأردني عبد الرحمن خضر، وأحمد عاشو، والمسلسل إنتاج إماراتي شركة أرين فكتوري لصاحبها المنتج محمد منصور، والمشرف العام على الإنتاج والتصوير خارج مصر وداخلها يوسف خضر.

حسين فهمي يُشارك في مسلسل سلطان مصر

كما يُشارك الفنان حسين فهمي، في موسم دراما رمضان، بمسلسل آخر، وهو «سلطان مصر»، المأخوذ عن قصة «سره الباتع» للأديب الراحل يوسف إدريس، حيث يُعد أولى التجارب التلفزيونية للمخرج خالد يوسف، ومن المُقرر انطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المُقبلة.

حسين فهمي يواصل التحضيرات لمهرجان القاهرة السينمائي 

كما يواصل الفنان حسين فهمي، التحضيرات على قدّم وساق، للدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي تنطلق في 13 نوفمبر المقبل وتستمر حتى 22 من الشهر نفسه.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.