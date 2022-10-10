الغرف السياحية: القضاء على ظاهرة حرق الأسعار يُعظّم الإيرادات

قال على غنيم عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية إن تنفيذ خطة الدولة بتحقيق 30 مليار دولار سنويا كدخل سياحي يستوجب تنفيذ العديد من الأمور، أهمها إنهاء ظاهرة بيع البرنامج السياحي لزيارة مصر بسعر أقل من سعر التكلفة، إضافة إلى ضرورة العمل على جذب السياح من ذوي الإنفاق المرتفع بما يعني استهداف الكيف على حساب الكم.

بعض الفنادق والشركات تبيع برنامج زيارة مصر بسعر منخفض

وأضاف لـ«الوطن»، أن العديد من شركات السياحة والفنادق المصرية ورغبة منها في جذب أكبر عدد من السياح لزيارة مصر قدمت عروضا لبيع البرنامج السياحي لزيارة مصر بسعر منخفض وهو ما أثر بالسلب على معدلات الإيرادات، الإجمالية المحققة من قطاع السياحة، فضلا عن تأثيره السلبي على مستوي جودة الخدمات المقدمة للسياح وهو ما يضر بسمعة مصر السياحية مستقبلا.

ضرورة معاقبة الكيانات التي تبيع البرنامج بأقل من سعر التكلفة

وأشار «غنيم»، إلى أن تعظيم الإيرادات السياحية لمصر لن يتأتى إلا بالقضاء على ظاهرة حرق الأسعار ومعاقبة من يقوم بذلك سواء شركة سياحة أو فندق، لافتا إلى وضع سعر استرشادي معقول للبرنامج السياحي لمصر ووضع عقوبات مشددة على من يبيع بأقل من هذا السعر، مشددا على أن القطاع السياحي المصري قادر على ضخ مليارات الدولارات في الموازنة العامة للدولة سنويا

وأوضح عضو الإتحاد المصري للغرف السياحية أن بيع البرنامج السياحي لمصر بأقل من سعره الحقيقي يُصدر صورة ذهنية سلبية للسائح الأجنبي عن مستوي الخدمات الموجودة بالمنشآت السياحية والفندقية المصرية، لافتا إلى أن الفنادق التي تبيع البرنامج بالأسعار المتدنية تكون غير قادرة على إجراء الصيانة الدورية والتطوير اللازم ما يؤثر بالسلب علي مستوي الخدمات وعلى الدخل السياحي الإجمالي، وتابع أن حرق الأسعار يؤثر أيضا بالسلب على جذب الاستثمارات الأجنبية بقطاع السياحة حيث يرفض غالبية المستثمرين الاستثمار بقطاع يباع منتجه بأقل من سعر التكلفة.