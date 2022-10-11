«التعليم العالي» توضح حقيقة غلق مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس

كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، حقيقة غلق مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس تجاه الطلاب، مؤكداً أن مكتب التنسيق يعمل طوال أيام السنة ولكن فترة تسجيل الرغبات والتنسيق لتوزيع الطلاب تكون خلال المواعيد المحددة من قبل الأعلى للجامعات.

ولفت إلى أن تنسيق الشهادات المختلفة أوشك على الانتهاء بغلق باب التسجيل للرغبات للمستنفدين لطلاب الثانوية العامة وكذلك إعلان نتائج تقليل الاغتراب، مؤكداً الالتزام بكل الضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات في هذا الشأن .

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وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مكتب التنسيق الرئيسي والموقع الإلكتروني هما المنوطين بتوزيع الطلاب على الكليات والمعاهد المختلفة ووفقاً للحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات، لافتا إلى أنه لا يمكن للطلاب التقدم والالتحاق للكليات دون التسجيل عبر الموقع الإلكتروني والتوزيع من خلال مكتب التنسيق.