الاتحاد الأوروبي يطلق أداة للبحث عن عمل عبر الإنترنت للاجئين الأوكرانيين

كشفت المفوضية الأوروبية، اليوم، عن أداة جديدة على الإنترنت لمساعدة الأوكرانيين في العثور على وظيفة فيما يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى تمديد حمايته لأولئك الذين شردتهم الأزمة الروسية، وفقا ما نقلته وكالة «رويترز».

ووفقا لـ«رويترز»، فإن 4.2 مليون شخصاً وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي من أوكرانيا مشمولون بنظام يمنح جميع الفارين الدعم في الإقامة والرعاية الصحية والوصول إلى التعليم والحق في دخول سوق العمل في الاتحاد الأوروبي.

تجميع المواهب في الاتحاد الأوروبية لإتاحة العمل لهم

وقالت مفوضية الشؤون الداخلية الأوروبية، يلفا جوهانسون، إن هذا النظام بحاجة إلى تمديده لمدة عام على الأقل حتى مارس 2024، مع السماح بالعودة إلى أوكرانيا والاحتفاظ بحقوقهم في حالة احتياجهم للفرار مرة أخرى.

وستسمح أداة البحث عن عمل عبر الإنترنت المسماة بـ «EU Talent pool»، تجمع المواهب في الاتحاد الأوروبي للنازحين بسبب العملية الروسية، والتي ستكون متاحة لأكثر من 4000 صاحب عمل وخدمات التوظيف العامة الوطنية ووكالات التوظيف الخاصة.

بولندا تأوي أكبر عدد من اللاجئين الأوكرانيين

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للتشغيل، نيكولا شميت، في مؤتمر جديد إن 5 دول في الاتحاد الأوروبي انضمت إلى البرنامج التجريبي، بما في ذلك بولندا، التي تأوي أكبر عدد من اللاجئين الأوكرانيين، ودعا المزيد للانضمام.

وأضاف شميت، أنه بالنسبة لأصحاب العمل في الاتحاد الأوروبي، الذين نعرف أنهم يواجهون نقصًا في العمالة في العديد من القطاعات وفي العديد من مجموعات المهارات المختلفة، يمكن أن يكون هذا موردًا مهمًا للاعتماد عليه.

وتدير هيئة العمل الأوروبية الأداة التجريبية للبحث عن الوظائف، ومتاحة باللغة الإنجليزية والأوكرانية والروسية وهي مرتبطة بشبكة التعاون في الاتحاد الأوروبي لخدمات التوظيف مع أكثر من 3 ملايين وظيفة شاغرة.