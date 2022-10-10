«التنمية المحلية» تحرر 1500 مخالفة ضد المحال غير الملتزمة بالمواعيد الشتوية

تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات الوزارة، بشأن متابعة المحافظات إجراءات تطبيق المواعيد الشتوية الخاصة بفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية، طبقاً للمادة 6 من قرار رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، رقم 456 لسنة 2020.

حملات مفاجئة على المحال المخالفة

وأكد آمنة، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، تحرير الأجهزة التنفيذية في المحافظات 1500 مخالفة ضد المحال غير الملتزمة بالمواعيد المقررة ، موجها الأجهزة التنفيذية إلى تطبيق القرار بكل حزم وبالتنسيق مع مديريات الأمن، والتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة، لتنفيذ حملات مفاجئة للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضح أن غرفة عمليات الوزارة ستنسق مع الغرف الفرعية في المحافظات للمتابعة المستمرة لتطبيق المواعيد الشتوية، مناشدا أصحاب المحال بضرورة الالتزام بالمواعيد الجديدة، لتجنب التعرض للعقوبات المقررة في القانون، كما أشار إلى أن الالتزام بمواعيد غلق المحال والمطاعم والورش والكافيهات ضروري لمساعدة الدولة على تحقيق الانضباط في الشوارع، والقضاء على الفوضى، ومنع الإشغالات وإزعاج المواطنين، والحفاظ على مرافق الدولة.

مواعيد فتح المحال والمولات التجارية

وتضمن قرار وزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم فتح وغلق المحال التجارية في المواعيد الشتوية، أن تكون من الساعة السابعة صباحاً للفتح، والعاشرة مساءً للإغلاق، مع زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد الرسمية، ليصبح الإغلاق في الساعة الحادية عشر مساءً.

ويستثني القرار مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات، بما فيها الموجودة داخل المولات التجارية، ليكون الفتح من الساعة الخامسة صباحا، والإغلاق في الساعة الثانية عشر منتصف الليل، مع زيادة التوقيت في أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية، ليكون الغغلاق في الساعة الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة).

مواعيد الورش والأعمال الحرفية

وحدد القرار الوزاري مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة الثامنة صباحا، والإغلاق في الساعة السادسة مساء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، والتي يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية، مع جواز تعديل مواعيد الفتح والغلق للورش داخل الكتلة السكنية، حال وجود ما يستوجب ذلك، وبقرار من وزير التنمية المحلية.

وتستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال، مثل محال بيع الفواكه والخضروات، ومحال الدواجن، وأسواق الجملة والصيدليات.