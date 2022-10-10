وزير الداخلية لخريجي الشرطة: انصروا الحق والعدل وواجهوا التحديات بشجاعة

وجّه اللواء محمد توفيق، وزير الداخلية، رسالة للخريجين الجدد من كلية الشرطة، قائلا: «أبنائي الخريجين أديتم اليوم قسما عزيزا تلتزمون فيه بالوفاء بالوطن والولاء لشعبه، حاملين رسالتكم بالذمة والصدق والإخلاص، ماضين في نصرة الحق والعدل، متمسكين بالشجاعة والمصابرة والإقدام في مواجهة التحديات».

تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة 2022

وأضاف وزير الداخلية، خلال حفل تخريج دفعة جديدة لكلية الشرطة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، «اجعلوا من قسمكم عقيدة راسخة ومنهج عمل لحماية أمن واستقرار الوطن متحلين بروح العمل الإنساني في أداء مهامكم فإن تقديم العون وتوفير الأمن والطمأنينة للمواطن هو جوهر رسالتنا الأمنية النبيلة».

وتابع الوزير، موجّها حديثه للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «سيشهد التاريخ لسيادتكم بكل التقدير والعرفان الحرص على تدعيم أركان الدولة المصرية، والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية في ملحمة عمل تتكامل فيها جهود المؤسسية وتتفاعل معها جموع المصريين، حتى تحيا مصر حياة عزيزة كريمة وتعلو رايتها عالية خفّاقة فوق أحقاد الطامعين».