المشدد 15 عاما لموظف اعتدى على طفلة في بنها.. أصيبت بغيبوبة

قضت محكمة جنايات بنها، بالسجن المشدد 15 عاما لموظف أمن بإحدى المستشفيات ببنها، لقيامة باستدراج طفلة عمرها 10 سنوات لسطح عقار خال، بزعم مساعدته لنقل بعض الأغراض، بحجة إصابته في قدمه، ثم قام بالتعدي عليها. وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشارين شريف السباعي، ورشدي رشاد.

بلاغ بتعرض طفلة للاعتداء ببنها

كانت مديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارا من مأمور قسم بنها، يفيد تلقي بلاغ من ربة منزل بقيام موظف، 35 سنة، باستدراج ابنتها الطفلة البالغة من العمر 10 سنوات إلى سطح إحدى العمارات بمنطقة «أتريب»، وقام بالتعدي عليها وفر هاربا.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتم تفريغ الكاميرات في موقع الحادث، ومعرفة من دخل وخرج من العقار وقت ارتكاب الواقعة، وتبين وجود شخص قام بركن سيارته واصطحب الطفلة المجني عليها إلى العمارة محل الواقعة، وبعد فترة خرج منها بمفرده، ثم خرجت الطفلة بعده بمدة كبيرة وهي تصرخ ثم سقطت على الأرض في غيبوبة.

تحريات التعدي على طفلة بنها

وتبين من تحريات البحث الجنائي، أن المتهم «ا.ا.ا» موظف أمن بأحد مستشفيات بنها، واستغل معرفته بالطفلة وبأسرتها واستوقفها أثناء ذهابها إلى المدرسة، وطلب منها الصعود معه إلى سطح العمارة لتنزيل بعض الأغراض الخاصة به، فاستجابت له الطفلة عندما قال لها اسم والدها ووالدتها، وصعدت معه إلى سطح العمارة وكتم أنفاسها حتى فقدت الوعي، ثم جردها من ملابسها وتعدى عليها، وعندما انتهى تركها وهرب من المكان.

وأضافت التحريات أن الطفلة ظلت فترة في حالة إغماء، وعندما عادت لوعيها ارتدت ملابسها وأسرعت للخروج وعقب نزولها للشارع صرخت وسقطت على الأرض في غيبوبة، وحملها الأهالى إلى المستشفى، وعندما شاهدتها أمها أسرعت لقسم شرطة بنها، وحررت محضرا بالواقعة.