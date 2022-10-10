السلطات الأوكرانية تطوق مناطق القصف الروسي على كييف.. وتتعهد بالرد

فرضت السلطات الأوكرانية، اليوم الاثنين، طوق أمني حول المناطق المستهدفة بالقصف الروسي على العاصمة كييف، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل، قبل قليل.

وعيد أوكراني بالرد على روسيا

وقال مسؤول عسكري أوكراني كبير، إنّ « أجيال من الروس سيطالها الرد الأوكراني» على موجة التفجيرات التي ضربت عدة مدن أوكرانية، صباح اليوم، وتابع عبر حسابه الرسمي على «تلجرام»: «سيكون هناك ردًا قاسيًا على كل ضربة، ستتحملون المسؤولية عن كل حالة وفاة ومعاناة، وليس أنت وحدك، ستتحملها أجيال كاملة من الروس».

قصف صاروخي عنيف

ويشار إلى أنّ هجوم، اليوم، هو أعنف قصف بالصواريخ تشهده أوكرانيا منذ فبراير الماضي، إذ استهدف القصف الصاروخي محطات الطاقة، والجسور، والبنية التحتية المدنية، ومواقع أخرى.