الرئيس الأوكراني: انفجارات كييف وخاركيف إشارة لرد العالم على روسيا بقوة

أسفرت انفجارات العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى، اليوم، عن مقتل 12 شخصًا؛ ما أدى إلى تعليق خطوط المترو وتحول محطاتها إلى ملاجئ، كما أثرت انفجارات خاركيف على البنية التحتية للمنشآت ومحطات الطاقة، وذكرت وكالة رويترز أن الضربات تبدو أنها روسية انتقامية بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن انفجار الجسر المؤدي إلى شبه جزيرة القرم كان هجومًا إرهابيًا، فيما قال الرئيس الأوكراني إن هذه الانفجارات إشارة لرد العالم على روسيا بقوة.

انفجارات كييف تعلق خطوط المترو

وكانت انفجارات كييف هي الأشد حدة منذ الأيام الأولى للحرب ودفعت السكان للفرار بحثًا عن ملاجئ من القنابل وتصاعد الدخان الكثيف في السماء، وحذر حاكم مقاطعة خاركيف من موجة جديدة من الصواريخ على المدينة، وعلى جانب آخر، علق محافظ كييف، فيتالي كليتشكو، خطوط المترو بسبب القصف الروسي وتحويله إلى ملاجئ، كما جرى إغلاق الشوارع المركزية في كييف من قبل ضباط إنفاذ القانون.

5 انفجارات تهز خاركيف

وقال الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، إن انفجارات كييف التي تسببت فيها موسكو تعمل على تدمير بلادنا ومسح وجودنا من على وجه الأرض، وتستهدف قصف المدنيين إذ قُتل 12 وأصيب 24 على الأقل، كما هزت 5 انفجارات خاركيف شمال البلاد.

47 صاروخًا فوق أوكرانيا

وقالت السلطات الأوكرانية في ميكولايف، إن 47 صاروخا فوق أوكرانيا و8 طائرات مسيرة انتحارية عبرت الحدود مع بيلاروسيا، واستهدف صاروخ روسي شارعًا يضم مقار أجهزة أمنية ومكتب "زيلينسكي".

وقالت وزارة الدفاع الأوكراني، إن ما تقوم به روسيا من انفجارات هو محاولة تدمير مستقبل أوكرانيا، كما لن تفلح في هز ثقتنا مع حلفائنا، والصواريخ الروسية الإرهابية لن تنجح في تدمير شجاعتنا وإرادتنا.

انفجارات كييف وخاركيف إشارة لرد العالم على روسيا

وقال أحد كبار مساعدي الرئيس الأوكراني، إن انفجارات كييف، وانفجارات خاركيف والمدن الأخرى التي حدثت في صباح اليوم كانت بمثابة إشارة إلى أن العالم يجب أن يتحرك للرد على روسيا بقوة.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني، إن القصف الروسي تضرر في 11 منشأة بنية تحتية مهمة في كييف و8 مناطق أخرى، وندعو العالم إلى زيادة تعزيز المساعدة لبلادنا التي تكافح من أجل مستقبل سلمي لأوروبا كلها.