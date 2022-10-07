وزير التعليم: منع دخول الكتاب المدرسي للجان امتحانات الثانوية العامة 2023

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لن يسمح بدخول الكتاب المدرسي للجان امتحانات الثانوية العامة 2023، مشيراً إلى أن أسئلة الامتحانات ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والحشو والتلقين، كما أن الوزارة ستعمل على مواجهة الغش بكل صرامة لتحقيق العدالة الكاملة بين جميع الطلاب، موضحاً أن الوزارة حريصة على الارتقاء بمستوى الطلاب.

عقد امتحانات الثانوية العامة 2023 بنظام «أوبن بوك»

وقال «حجازي»، في تصريحات صحفية على هامش اجتماعه بمديري المديريات التعليمية عبر الفيديو كونفرانس، لمطالبتهم بتوفير السلامة لجميع الطلاب داخل المدارس، تزامناً مع تسيير العام الدراسي الجديد، إن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستعقد بنظام «أوبن بوك»، وسيجري توزيع كراسة المفاهيم على الطلاب لتكون مرجعا لهم، لافتاً إلى أن مركز تطوير المناهج يقوم حاليا بإعداد دليل الطالب في كل مادة الذي يحتوي على الأنشطة والرابط الخاص بالدروس والموضوعات الدراسية ووصفا للمقرر الدراسي، علاوة على توفير نموذجان للتدريب على الامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة 2023 تعقد ورقيا

وأوضح وزير التعليم، أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستعقد ورقيا وليس إلكترونياً، مؤكداً أن الامتحانات ستكون بنظام «البابل شيت»، وتشمل 85% أسئلة اختيار من متعدد، و15% للأسئلة المقالية، وستكون قصيرة، موضحاً أن تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة سيكون إلكترونياً وليس يدوياً، إذ سيجري توفير مراكز تصحيح إلكتروني على مستوى الجمهورية، ولن يدخل العنصر البشري في أعمال التصحيح، لتجنب حدوث أي أخطاء قد تحدث أثناء أعمال التصحيح.

العام الدراسي الجديد يسير بشكل منضبط

وأشار وزير التعليم، إلى أن العام الدراسي الجديد 2023، يسير بشكل منضبط، وأنه سيجري إغلاق أي مدرسة أو منشأة تعليمية تمثل خطورة على حياة الطلاب، مؤكداً أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية معقمة تماماً ضد جائحة فيروس كورونا، حفاظاً على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، مطالباً مديري المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بالقيام بالجولات الميدانية على المدارس، للتأكد من انتظام الدراسة وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير العملية التعليمية في المدارس.