توفير وسائل مواصلات.. فرص عمل تصل لـ3500 جنيه بالجيزة

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، توافر فرص عمل مشرفين وأفراد أمن بشركة «مصر للأمن والحراسة»، عبر منشور على صفحة المحافظة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

شروط الوظائف المطلوبة بجهاز رعاية وتشغيل الشباب

حددت محافظة الجيزة، خلال منشورها، نوعية الوظائف المطلوبة، مشرفين وأفراد أمن بشركة «مصر للأمن والحراسة» هي كالتالي:

أولا: أمن إداري بأكتوبر.

العمل: 12 ساعة.

- المرتب: 3200.

- يوجد سكن ومواصلات من الهرم.

ثانيا: أمن إداري بمستشفى بأول فيصل.

- العمل 12 ساعة.

- المرتب: 2750 جنيها.

ثالثا: أمن بحدائق الهرم.

- العمل: 8 ساعات.

- مرتب مشرف الأمن: 3250 جنيها.

رابعا: مشرفون أمن خبرة بكامباوند بالهرم.

- العمل: 8 ساعات

- الراتب: من 3 آلاف إلى 3 آلاف و500 جنيه.

خامسا: أمن بالتجمع الخامس.

- العمل 12 ساعة.

- المرتب: 3 آلاف جنيه.

- مواصلات من دائري المنيب والطالبية.

المؤهلات: بداية من الإعدادية.

السن: من 21 إلى 46 سنة.

آلية التقديم للراغبين في التعيين بوظيفة مشرفين وأفراد أمن

وطالبت محافظة الجيزة، الراغبين بالتقديم للتعيين بوظيفة مشرفين أفراد أمن بشركة «مصر للأمن والحراسة»، بالحضور شخصيًا إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميًا من الأحد حتى الخميس من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثانية ظهرًا.

وحددت محافظة الجيزة، طرق تواصل المتقدمين للوظائف من خلال أرقام التليفونات التالية: «35711198- 35730825».