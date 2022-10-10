إعلان نتائج اختبارات تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا

في إطار التنسيق المُستمر بين وزارتي الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، نشرت وزارة الهجرة، نتائج اختبارات تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من دولة أوكرانيا، للمرة الثالثة، وذلك في كليات الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.

الظروف الاستثنائية التي تمُر بها أوكرانيا

وجاء ذلك على إثر الظروف الاستثنائية التي تمُر بها أوكرانيا حاليًا، وتنفيذًا للضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء بإجراء اختبار مركزي لتحديد المستوى الدراسي الذي يلتحق به هؤلاء الطلاب، في عدة تخصصات.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية إلى الجامعات الخاصة والأهلية في مصر، طبقًا للضوابط والشروط التي تمثلت في قبول تحويل الطلاب المصريين المُقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث في 24/2/2022 في كافة التخصصات بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية.

مدة الدراسة في الجامعة المُحول إليها

وتضمنت الشروط ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المُحول إليها الطالب بمصر عن عام دراسي كامل، مشترطًا لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية، اجتيازهم للمُقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التي تثبت ذلك.