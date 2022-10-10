بين الصيدلي والطبيب.. من المسؤول عن إعطاء الحقن للمرضى؟

أثارت واقعة وفاة الطفلتين إيمان وسجدة بالإسكندرية بعد إعطائهم حقنة مضاد حيوي، داخل إحدى الصيدليات، حالة من التساؤلات بين الجميع، فالبعض يلوم على الصيدلانية إعطائهما الحقنة داخل الصيدلية، باعتبار أنها ليست مكانا للحصول على الحقن، وأخرون يتبادر إلى أذهانهم إذا لم يكن الحل في التوجه إلى الصيدلية، ما هو البديل؟ ومن المسؤول عن إعطاء الحقن للمريض؟

مضاعفات الأدوية مسؤولية الطبيب وليس الصيدلي

الأسئلة السابقة، أجاب عنها الدكتور عصام عبد الحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، قائلًا إنّ إعطاء الحقن دور وزارة الصحة وليس الصيادلة، مطالبًا الصيدليات بالتوقف عن إعطائها للمرضى وتركها للطبيب، مضيفًا في تصريحات لـ«الوطن»: «إذا حدثت مضاعفات من أي دواء يكون المسؤول عنها الطبيب وليس الصيدلي، لذلك يجب التوقف عن إعطاء الحقن في الصيدليات، وعلى الوزارة أن توفر البدائل للمرضى».

من جانبه، قال الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، إن وزارة الصحة هي المسؤول الرئيسي عن توفير بديل للمريض للحصول على الحقن في حال امتناع كافة الصيدليات عن إعطائها، مضيفًا: «يجب على الوزارة وضع ضوابط معينة للمسموح لهم بإعطاء الحقن، وأن يكون حاصلًا على دورة إسعافات أولية ومؤهلا لذلك».

وأكد الشيخ في تصريحات لـ«الوطن»: «هناك قرى تبعد المستشفيات فيها عن نطاق سكن الأهالي، وبالتالي يمثل الذهاب إليها رحلة شاقة على الأسر، لذا يضطر المواطنون للذهاب إلى الصيدليات، وفي حال امتناع الصيادلة عن منح الحقن، سيتسبب الأمر فى مشكلة كبيرة سواء للمرضى أو الضغط على المستشفيات».

لابد من وجود ضوابط لإعطاء الحقن في الصيدليات

وطالب نقيب صيادلة القاهرة، وزارة الصحة بتقنين إعطاء الحقن، داعيا جميع الصيادلة بالتوقف عن إعطاء المواطنين الحقن، متابعًا: «لابد أن تشترط الضوابط حصول الصيدلي على تصريح من وزارة الصحة لإعطاء الحقن للمرضى، ويكون الأمر بمقابل بسيط، ويمكن الصيدلي من تشغيل شخص مؤهل ومدرب لمساعدته في ذلك».

وتابع: « الصيادلة يقدمون خدمة كبيرة جدًا للمجتمع المصري، ويرفعون عبئًا كبيرًا من على كاهل الدولة، فمعظم الصيدليات في مصر تعطي الحقن للمرضى مجانًا كخدمة للمواطنين».