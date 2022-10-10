مصر والإمارات تنظمان احتفالية بمناسبة 50 عاما على تأسيس العلاقات الثنائية

أعلنت الحكومتين المصرية والإمارات، تنظيم احتفالية ضخمة تحت شعار «مصر والإمارات قلب واحد»، للاحتفاء بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية.

مصر والإمارات قلب واحد

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة المصرية حريصة من خلال الاحتفالية، على تأكيد عمق العلاقات الاستراتيجية مع الإمارات، وإبراز مدى التميز والخصوصية التي تجمع البلدين، وأنّ هناك امتدادا شعبيا إلى جانب التعاون الحكومي، وتفاهما سياسيا وتوافقا في الرؤى بين قيادتي البلدين، وهناك توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز أطر التعاون بين البلدين.

وأكد مدبولي، أنّ الحكومة المصرية تتطلع لاستقبال الأخوة الإماراتيين، المشاركين في الاحتفالية بكل الود، كما أنّها حريصة على أن تخرج الاحتفالية بمستوى رفيع يليق بعمق علاقة البلدين شعبًا وحكومة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «استعرضنا في اجتماع مجلس الوزراء 50 عاما من العلاقات الإماراتية المصرية المتميزة والمستقرة، التي يرعاها اليوم أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووجّهنا بتنظيم احتفاليات خاصة، احتفاءً وترسيخا للعلاقات الأخوية العربية الاستثنائية الممتدة عبر 50 عاما.. حفظ الله الإمارات ومصر».

فرص واعدة للاستثمار بين البلدين

من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عمق العلاقات المصرية الإماراتية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، إضافة إلى التعاون الاستثماري بين البلدين، مشيرة إلى توجيهات القيادة السياسية المصرية بتعميق التعاون مع الإمارات في جميع المجالات، وعلى رأسها المجال الاقتصادي لاستغلال الفرص الواعدة للتعاون بين البلدين.

وتضم الاحتفالية أجندة من الفعاليات المتنوعة، التي تُنظم على مدار 3 أيام في العاصمة المصرية القاهرة، في الفترة من 26 - 28 من أكتوبر الحالي، بهدف الاحتفاء والاعتزاز بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط مصر بالإمارات قيادة وحكومة وشعبا، والاحتفاء بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المتميزة بين البلدين، واستعراض مسيرة الشراكة والإنجازات التي تحققت خلال 50 عاما في المجال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، وغيرها من المجالات.

وتتوزع الاحتفالية على 3 أيام، حيث تتضمن في اليوم الأول استعراض العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأهم محطات وتجارب النجاح في هذا المجال، فيما يضم اليوم الثاني عرضا لقصص نجاح القطاع الثقافي والإعلامي، وأبرز المشروعات والمحطات في الجوانب الرياضية والفنية والثقافية وغيرها، فيما تُختتم الأيام بحفل فنيّ ثقافيّ ضخم يشارك فيه أكثر من 7000 شخصية.