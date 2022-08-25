«استثمارات وتبادل تجاري».. مصر والإمارات تعززان العلاقات باتفاقيات بـ1.9 مليار دولار

تعكس العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر، قوة التعاون بين البلدين في جميع القطاعات والمجالات المختلفة، وتزيد من متانة العلاقة قوة الاستثمارات بين البلدين والحرص على زيادة حجمها ونمو التبادل التجاري.

وتستعرض «الوطن»، من خلال هذا التقرير حجم الاستثمارات بين الإمارات ومصر في الفترة الأخيرة.

الاستثمارات الإماراتية في مصر

بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر 1.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2021/2022 محققة نموًا نسبته 169%، مقارنة بـ 712.6 مليون دولار قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2020/2021. بحسب مركز معلومات مجلس الوزراء المصري.

أبرز الاتفاقيات بين مصر والإمارات

- اتفاقية تطوير محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر

شهدت الفترة الأخيرة مجموعة من الاتفاقيات بين مصر والإمارات، أبرزها مذكرتا تفاهم لتطوير محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى ساحل البحر المتوسط.

- اتفاقية الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات

وقعت مصر والإمارات والأردن اتفاقية الشراكة الصناعية التكاملية، لإنشاء صندوق استثماري تديره الشركة القابضة ADQ الإماراتية باستثمارات 10 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات التعاون التي تتضمنها الاتفاقية في الدول المشاركة.

- مشروع بناء 25 صومعة لتخزين القمح والحبوب

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تعود لسبعينيات القرن الماضي، وقت تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي عام 1988 تم توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين وانعقدت دورتان فقط عامي 1990 و1991، وساهمت دولة الإمارات في تمويل العديد من المشروعات التنموية عقب ثورة 30 يونيو في مصر، من بينها مشروع بناء 25 صومعة لتخزين القمح والحبوب.

التبادل التجاري بين مصر والإمارات

سجل حجم التبادل التجاري بين الإمارات ومصر ما قيمته 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2022.

وسجلت الصادرات المصرية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة 576.7 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، بنمو نسبته 69.5%.

وسجلت الواردات المصرية من الإمارات انخفاضًا بنسبة 19% بعد أن سجلت 642.9 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي.

سلع صدرتها مصر للإمارات

وصدرت مصر للإمارات ما قيمته 351.6 مليون دولار من اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة خلال الربع الأول من العام الحالي، و64.1 مليون دولار من الآلات والأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى 29.4 مليون دولار قيمة ما صدرته مصر إلى الإمارات من الفاكهة.

سلع استوردتها مصر من الإمارات

في المقابل استوردت مصر لدائن ومصنوعاتها بقيمة 144.9 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، و67.6 مليون دولار قيمة ما استوردته مصر من وقود وزيوت معدنية من الإمارات، بالإضافة إلى 53.4 مليون دولار قيمة استيراد مصر حديد وصلب من الإمارات.