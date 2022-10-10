مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في مشاجرة بسوهاج.. خلاف على قطعة أرض

لقي شخص مصرعه، وأصيب اثنان آخران، في مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات بينهما على قطعة أرض بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، ونُقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.

مشاجرة بين عائلتين

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة طما، بوجود مشاجرة بين عائلتين، وإطلاق أعيرة نارية وقتيل ومصابين بدائرة المركز.

وتبين من خلال التحريات، اندلاع مشاجرة بين عائلتين بدائرة مركز طما، بسبب خلاف فيما بينهما على قطعة أرض زراعية.

طلقات نارية

كما تبين أن المشاجرة بين كلٍ من طرف أول «محمد. أ.م»، 40 عامًا، لقي مصرعه متأثرًا بإصاباته بطلق ناري، و«هيثم. أ»، 33 عامًا، و«أشرف. ح»، 45 عامًا، وجميعهم من عائلة واحدة، مصابين بطلقات نارية متفرقة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أما الطرف الثاني فضم كلا من «محمود. ع»، 34 عامًا، و«كمال. أ. م» و«جمال. ع»، 45 عامًا، و«منصور. ع»، و«محمد. ف»، وجميعهم من عائلة واحدة يقيمون بذات الناحية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على المشاجرة، وجرى التحفظ على المُصابين رهن التحقيقات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة.