التصريح بدفن «طالبة» تناولت سم فئران بالخطأ في سوهاج

صرحت جهات التحقيق المختصة بمركز دار السلام جنوب شرقي محافظة سوهاج، بدفن طالبة تبلغ من العمر 19 عاما، إثر تناولها طعاما منزليا دون غسل يديها الملوثة بسم الفئران، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي.

بداية الواقعة

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا يفيد بوفاة طالبة عقب إصابتها بحالة تسمم وتم نقلها للمستشفى المركزي.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة البحث الجنائي وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية، والمقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوصول «ياسمين ا ف سيد» 19 عاما طالبة، وتقيم بناحية أولاد الشيخ دائرة المركز إلى مستشفى دار السلام المركزى مصابة «بحالة إعياء» ادعاء تناول مادة سامة وتوفيت أثناء تلقيها الإسعافات اللازمة.

نفي الشبهة الجنائية

وبسؤال كل من والدها «أبو الحمد ف س ع» 57 عاما، مزارع ووالدتها «أزهار ع م ا» 52 عاما ربة منزل ويقيمان بذات الناحية قررا قيام ابنتهما المذكورة بوضع سم فئران بأركان المنزل وتناولها الطعام دون غسل يدها مما نتج عنه إصابتها ووفاتها ونفيا الشبهة الجنائية.

وتحرر عن ذلك محضرا بالواقعة، وجرى العرض على جهات التحقيق المختصة لمباشره التحقيق.