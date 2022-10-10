نيفين مسعد: مقرر اللجنة في الحوار الوطني يحق له الإدلاء برأيه

قالت الدكتورة نيفين مسعد مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني، إن غدا سيشهد الاجتماع الأول لمجلس الأمناء من الساعة الثانية عشرة ظهرا، ثم سيلتقي المجلس بمقرري المحاور المختلفة واللجان الفرعية والمقررين المساعدين.

وأضافت «مسعد» خلال حوارها ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إنجي القاضي، على قناة DMC: «المرحلة السابقة كانت تأسيسية ولا يمكن التعويل على مخرجات الحوار إن لم نضع أساسا سليما له، فالتنظيم مؤسسي متكامل هيراركي فيه مجلس الأمناء ثم مقرري المحاور ومقرري اللجان الفرعية والمساعدين».

وتابعت مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني: «سنعرض الرؤى في المحاور المختلفة على مجلس الأمناء لأنه سينتهي إلى عدد القضايا والمشاركين والوثائق، وبالنسبة للمقرر فإن من حقه المشاركة دون أن يؤثر على إدارة الحوار، حيث إن دوره هو توجيه النقاش ويشارك مع المقرر المساعد في تحديد أولويات النقاش داخل اللجنة وأهم القضايا».

أهمية دور الخبراء

وأكدت الدكتورة نيفين مسعد مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني، أن دور الخبراء والقانونيين والتكنوقراط وأساتذة الجامعة والمثقفين وأساتذة الجامعة مهم للغاية ، وبعد ذلك تتم الجلسة لوضع التوصيات والاقتراحات، ويتم صياغة تقرير ورفعه لمقرر المحور السياسي علي الدين هلال، بعد ذلك يرفع التقرير إلى مجلس أمناء الحوار.

قضايا ستناقشها اللجنة

وحول القضايا التي سيتم مناقشتها في لجنة حقوق الإنسان والحريات، قالت: «الحق في الحياة، السلامة الجسدية، والقضية الخاصة بحرمة الحياة الخاصة والحريات الأكاديمية وحرية الإبداع وعدم التمييز»، مشيرةً إلى أن هذه القضايا حظيت بموافقة وقبول من اللجان المختلفة.