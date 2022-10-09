مزاد علني لبيع سيارات جمارك الإسكندرية اليوم

تنظم الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية صباح اليوم الأحد، جلسة مزاد علني لبيع سيارات مملوكة لجمارك الإسكندرية بمقر نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة ويصل سعر كراسة الشروط بقيمة لا تزيد عن 400 جنيه إلى جانب سداد 10000 جنيه قيمة تأمين مؤقت لدخول جلسة المزاد تستر عقب انتهاء فعاليات الجلسة في حالة عدم الشراء.

سيارات مملوكة لجمارك الإسكندرية

وأوضحت الخدمات الحكومية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أنها ستعقد صباح اليوم جلسة مزاد علني بنادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم لبيع سيارات مملوكة لإدارة جمارك الإسكندرية التابعة لمصلحة الجمارك المصرية تتضمن سيارات خردة لا يمكن إعادة ترخيصها بالإضافة إلى سيارات أخرى يمكن ترخيصها وتوضح كراسة الشروط الخاصة بالمزاد تفاصيل التراخيص.

معاينة السيارات قبل المزاد

وأوضحت أن السيارات المدرج بيعها في جلسة مزاد اليوم الأحد تباع مجموعة من السيارات من موديلات متعددة (لوط) يمكن معاينتي قبل دخول جلسة المواد العلني مع إمكانية اصطحاب الأشخاص من الفنيين وذوي الخبرة لمعاينة السيارات المدرجة.

وتابعت الخدمات الحكومية إحدى الهيئات التابعة لوزارة المالية أن قيمة كراسة الشروط لا تتخطى الـ400 جنيه وهي شرط أساسي لدخول جلسة مزاد اليوم بالإضافة إلى سداد قيمة التأمين المؤقت بقيمة 10 آلاف جنيه قبل دخول القاعة.