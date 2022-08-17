كل ما تريد معرفته عن منحة الزواج.. الحد الأدنى وكيفية التقدم وآخر موعد

تساؤلات عديدة شهدتها محركات البحث حول منحة الزواج، خلال الساعات القليلة الماضية، وهي المنحة التي نص عليها قانون التأمينات 148 لسنة 2019، والخاصة بالمقبلين على الزواج من مستحقي المعاشات، وما هي شروط استحقاقها وكيفية التقدم بها والمدة الزمنية المتاحة للمستحقة لصرفها، وهو ما تستعرضه «الوطن» في السطور التالية:

منحة الزواج للابنة أو الأخت

تعد منحة الزواج هي حق أصيل للابنة المستحقة لمعاش المؤمن عليه، أو الأخت، وقد نصت عليها مواد قانون التأمينات الاجتماعية.

وجاء النص: أنه حال قطع معاش البنت أو الأخت للزواج يتم صرف منحة زواج تساوي قيمة المعاش المستحق عن مدة 12 شهرًا، مع مراعاة ما يلي:

1- لا تُستحق المنحة إلا لمرة واحدة.

2- تحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج.

3- تسقط منحة الزواج أو تُقطع حال عدم التقدم بطلب لصرفها خلال 5 سنوات، أو 60 شهرًا، من تاريخ استحقاقها.

كيفية الحصول على منحة الزواج

ومن التساؤلات الكثيرة في هذا الأمر «كيفية الحصول على تلك المنحة»، وهو السؤال الذي وضح إجابته سامي عبدالهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في تصريحات تليفزيونية، قائلا: «يتم تقديم الابن أو الابنة أو الأخت أو الأخ، إذا كانت مستحقة للمعاش، للحصول على المنحة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، مع إرفاق عدد من المستندات المطلوبة.

وأوضح عبدالهادي، أن القانون على منحة نقدية عقب وفاة المؤمن عليه للسالف ذكرهم وانقطاع المعاش، بعد زواجهم، مضيفا: «إذا كانت الابنة وحيدة، سوف تحصل على ثلثي المعاش مضروبة في 12 شهرًا»، مستدركا: «المنحة التي نص عليها قانون التأمينات للابنة تساوي قيمة المعاش المستحق عن مدة 12 شهرًا».

وحول الحد الأدنى الذي تحصل عليه المستحقة لهذه المنحة، قال نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن الحد الأدنى لهذه المنحة 500 جنيه وليس لها حد أقصى، ويمكن للابنة التي لم يمر على زواجها 5 سنوات «60 شهرا» التقدم للحصول على منحة الزواج، مؤكدًا أن هذه المنحة تصرف مرة واحدة في العمر.