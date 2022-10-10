بالأرقام.. 4 مرشحين على مقعد نقيب الموسيقيين

أعلنت اللجنة المشرفة على تنظيم العملية الانتخابية لنقابة المهن الموسيقية والمقرر إقامتها خلال الساعات المقبلة على منصب نقيب الموسيقيين، في عدد من أفرع النقابة عن أرقام المرشحين الـ4.

مصطفى كامل رقم 2 وشريف حمدي رقم 4

علمت «الوطن» أن المرشحين والأرقام:

- مصطفى حلمي ابراهيم امين رقم 1

- مصطفى كامل السيد رقم 2

- شريف علي حمدي رقم 3

- علاء سيد أحمد رقم 4

كانت نقابة الموسيقيين، أرسلت عدة قرارات لكل المترشحين الـ4 لكي توضح لهم نقاط وبنود سير العملية الانتخابية.

استكمال دورة هاني شاكر الانتخابية

أولا- التنبيه على الأعضاء بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الماسكات والتعامل بالكحول داخل المقرات الانتخابية.

ثانيا- على كل مرشح الالتزام في حالة وجود وكلاء ألا يزيد عددهم عن ثلاثة بالنسبة للقاهرة، وبالنسبة للفروع لا يزيد عدد الوكلاء عن واحد وضرورة إرسال صور التوكيلات لمقر النقابة العامة بالقاهرة بحد أقصى يوم السبت 8 أكتوبر المقبل علما بأن بعد الميعاد لن يتم إدخال أي وكلاء.

ثالثا- عدم تواجد من ليس لهم حق التصويت داخل المقرات الانتخابية وعدم تواجد الأعضاء بعد الإدلاء بالتصويت.

يذكر ان الانتخابات التى ستجرى خلال الساعات المقبلة هي تكميلية لانتخابات دورة 2019 - 2023 على منصب النقيب فقط بسبب استقالة النقيب هاني شاكر من النقابة حيث سيدير النقابة لمدة عشرة أشهر فقط.