استعدادات نهائية لمرشحي «الموسيقيين» قبل 4 أيام من الانتخابات

تجري على قدم وساق الاستعدادات النهائية لمرشحي انتخابات نقابة المهن الموسيقية، والتي ستنطلق في الحادي عشر من شهر أكتوبر الجاري بعدد من محافظات مصر.

مصطفى حلمي أمين في الشرقية لعرض برنامجه

الانتخابات سيتنافس عليها أربع مرشحين لشغل منصب النقيب، وهم المايسترو مصطفى حلمي أمين والفنان مصطفى كامل والدكتور علاء سلامة والدكتور شريف حمدي.

علمت «الوطن» أنه خلال الساعات الحالية يقيم المايسترو مصطفى حلمي أمين مؤتمرا في محافظة الشرقية للموسيقيين لعرض جدوله على الأعضاء، كما أنه يستعد للظهور على إحدى القنوات التليفزيونية لعرض برنامجه الانتخابي.

مصطفى كامل سافر 4 محافظات

في حين أن الفنان مصطفى كامل كان قد انتهى مؤخرا من عرض برنامجه الانتخابي فى عدة محافظات منها الإسكندرية والدقهلية.

كانت نقابة الموسيقيين قد أرسلت تنبيها لكل المترشحين والتي تضع عددا من النقاط ستسير عليها العملية الانتخابية وجاء كالتالي..

أولا- التنبيه على الأعضاء بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الماسكات والتعامل بالكحول داخل المقرات الانتخابية.

ثانيا- على كل مرشح الالتزام في حالة وجود وكلاء ألا يزيد عددهم عن ثلاثة بالنسبة للقاهرة، وبالنسبة للفروع لا يزيد عدد الوكلاء عن واحد وضرورة إرسال صور التوكيلات لمقر النقابة العامة بالقاهرة بحد أقصى يوم السبت 8 أكتوبر المقبل علما بأن بعد الميعاد لن يتم إدخال أي وكلاء.

ثالثا- عدم تواجد من ليس لهم حق التصويت داخل المقرات الانتخابية وعدم تواجد الأعضاء بعد الإدلاء بالتصويت.