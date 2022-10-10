من القبض عليه للحكم.. إجراءات قانونية حاسمة ضد «السائق المتهور» في 15 يوما فقط

مقطع فيديو قصير لا تتعدى مدته 3 دقائق، كان كفيلا بشغل الرأي العام المصري، وتحديدا أواخر شهر سبتمبر الماضي، يظهر فيه سائق يقود سيارة بسرعة كبيرة على طريق السويس العام، بينما كان باب السيارة مفتوحا وساقه في الخارج، الأمر الذي أثار الفزع والخوف من وقوع حادث مروع، خاصةً مع الحركات العشوائية والمتهورة للسيارة، قبل أن تصطدم به سيارة أحد السائقين من الخلف لتحد من سرعته ومن ثم القبض عليه من أفراد الشرطة.

وتستعرض «الوطن» التسلسل الزمني منذ يوم الواقعة وصولاً إلى صدور الحكم يوم أمس الأحد، والإجراءات القانونية الحاسمة التي اتخذت ضد السائق المهور.

تفاصيل حادث طريق السويس

وقع حادث سائق طريق السويس المتهور في التاسعة صباحا يوم 24 سبتمبر الماضي، عندما فوجئ المواطنون بسيارة سوداء اللون تقتحم الطريق وتؤدي حركات متهورة على الطريق ما بث الرعب وعرقل الحركة المرورية بسبب القيادة المتهورة، ليفتح بعض المواطنين كاميرا هواتفهم المحمولة لتصوير فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لقي سخطا كبيرا من رواد ومستخدمي تلك المواقع، وجميعهم طالبوا بسرعة محاكمة سائق طريق السويس المتهور.

التحقيق مع المتهم

تمكن أحد المواطنين من استيقاف المتهم سائق طريق السويس المتهور، لتتمكن الأجهزة الأمنية التي كانت تلاحقه من إلقاء القبض على المتهم، وعثر رجال المباحث حوزته على مواد مخدرة ومسكرة، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي إيجابية العينات المأخوذة من المتهم ما يشير إلى تعاطيه المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إحالة المتهم أمام محكمة الجنايات

وصدر بيان للنائب العام أمر فيه بإحالة سائق طريق السويس المتهور إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته على الاتهامات الموجهة إليه من حيازته جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، بقصد التعاطي، وقيادته سيارة تحت تأثيرها، برعونة وعدم احتراز بطريق القاهرة السويس.

المتهم أنكر التهم الموجهة له

خضع المتهم لتحقيقات النيابة العامة، والتي استمعت لأقواله، إذ أنكر تهمة القيادة المتهورة وتعريض سلامته وسلامة المواطنين للخطر، وبرر ذلك بهروبه من ملاحقة الأجهزة الأمنية خشية القبض عليه وتم إحالته أمام محكمة جنايات التجمع الخامس.

الحكم على سائق طريق السويس المتهور

وأسدلت الدائرة 11 جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس الستار على قضية حادث طريق السويس، بعد مرور 15 يوما فقط من تاريخ وقوعها وتعاقب المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه مع إلغاء رخصة القيادة الخاصة به على خلفية اتهامه القيادة برعونة وتعريض حياة المواطنين للخطر، وحيازة مواد كحولية ومخدرة بقصد التعاطي.