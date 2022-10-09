النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على «سائق طريق السويس المتهور»

طلبت النيابة العامة، خلال أولى جلسات محاكمة المتهم أحمد جمال المعروف إعلاميًا بـ«السائق المتهور بطريق السويس»، من هيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، توقيع أقصي عقوبة على المتهم بناءً على الاتهامات الواردة في أمر الإحالة، فيما طلب دفاع المتهم براءة موكله.

إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، قد سبق وأحال المتهم إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي أجريت معه بمعرفة النيابة العامة، والتي أسندت إليه ارتكاب 3 جرائم تتمثل في الحيازة بقصد التعاطي لجوهر مخدر «ترامادول» في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأن أحرز بقصد التعاطي جوهري مخدري «الإمفيتامين والميثامفيتامين» في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقيادة سيارة ملاكي برعونة وعدم احتراز حال كونه واقعًا تحت تأثير المخدرين محل الاتهام الثاني، وذلك بطريق «القاهرة – السويس».

شهادة 4 شهود

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت في القضية شهادة 4 شهود، فضلا عما ثبت بتقرير المعامل المركزية بمصلحة الطب الشرعي من أن العينات المأخوذة من المتهم تفيد بتعاطيه جوهر المخدرين الإمفيتامين والميثامفيتامين المدرجين بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.

كما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أنَّ المضبوطات تتضمن الترامادول والمخدرين المذكورين وأداة تعاطي، إلى جانب المقطع المصور المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي حيث كان المتهم يقود سيارة بحالة تدل على كونه تحت تأثير مخدر ومن شأنها تعريض حياة المارة للخطر.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، قد بدأت أولى جلسات محاكمة السائق المتهور على طريق السويس، كما أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، في وقت سابق بحبس المتهم المتهور على طريق السويس العام، لرعونته في القيادة وعدم اتباعه اللوائح والقوانين، فضلًا عن عرضه على مصلحة الطب الشرعي لبيان ما إذا كان يتعاطى للمواد المخدرة من عدمه.