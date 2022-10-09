تفاصيل حبس سائق طريق السويس المتهور ثلاث سنوات.. من القبض عليه إلى الحكم

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، الستار عن قضية سائق طريق السويس المتهور، التي شغلت الكثير من رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، إذ وقع الحادث بتاريخ 24 سبتمبر الماضي في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتداولوا الفيديو الذي لا يتخطى الدقيقتين، ظهر فيه أثناء قيادته السيارة برعونة، ما عرض حياته وحياة الآخرين للخطر، وانتهت أخيرا بالحكم بحبسه لمدة 3 سنوات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل حبس سائق طريق السويس المتهور لمدة ثلاث سنوات.

حبس سائق طريق السويس المتهور

تعود أحداث الواقعة، حينما حاول الأهالي من استيقاف سائق طريق السويس المتهور، إلا أنه لم يتوقف عن قيادته المتهورة، وفي النهاية تمكن بعضهم من إيقافه والتحفظ عليه، وتسليمه إلى الأمن الذي اتخذ الإجراءات القانونية بحقه، فضلا عن التحقيقات اللازمة، حتى أسدل الستار اليوم، بالحكم السابق ذكره.

المتهم تعاطى المواد المخدرة

كانت النيابة العامة، أمرت في وقت سابق، بعرض المتهم أمام الطب الشرعي، لإجراء تحليل مخدرات لبيان ما إذا كان تحت تأثير المخدرات من عدمه، الذي أثبت تعاطيه المخدرات فضلا عن حيازته للمواد المخدرة والكحولية.

وجرى عرض المتهم أمام تحقيقات النيابة العامة، وأنكر النعمة المنسوبة له بالقيادة برعونة، وتعريض حياة المواطنين للخطر، وتم إحالته للمحاكمة الجنائية.

السجن 3 سنوات وغرامة للمتهم

وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار عاطف رزق الله، بمعاقبة السائق المتهور على طريق السويس، بالسجن لمدة 3 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه مع إلغاء رخصة القيادة الخاصة به، وذلك لاتهامه بالقيادة برعونة، وتعريض حياة المواطنين للخطر، وحيازة مواد كحولية ومخدرة بقصد التعاطي.