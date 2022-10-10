كشف ملابسات فيديو تضرر إحدى السيدات من جارها.. اعتدى عليها وأسرتها

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما جرى تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» متضمنا تضرر إحدى السيدات مالكة الحساب من أحد جيرانها لتعديه عليها وأسرتها.

تضرر إحدى السيدات من جارها

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى «إنستجرام» متضمنا تضرر إحدى السيدات مالكة الحساب من أحد جيرانها لتعديه عليها وأسرتها.

الصلح بين السيدة والجار

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مالكة الحساب المشار إليه وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة، وباستدعائها وسؤالها أقرت بحدوث مشادة كلامية بينها وبين جارها المشار إليه بسبب خلافات بينهما حول الجيرة.

وباستدعاء المشكو في حقه، وبسؤاله أيد ما سبق، وجرى الصلح والتوفيق فيما بينهما، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.