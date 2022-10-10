ساندي تفاجئ عروسين بإحياء حفل زفافهما (فيديو)

نشرت الفنانة ساندي عبر صفحتها على موقع «إنستجرام»، فيديو وهي تفاجئ عروسين بإحياء زفافهما خلال وجودها في الفندق «مقر إقامة الحفل» للتصوير، وبالاتفاق مع الفندق قررت أن تفاجئ العروسين وتحيي فرحهما.

وغنت ساندي عددا من أغانيها التي لاقت إعجاب المستمعين واندهاشهم من وجودها.

ساندي تطرح أغنية بعد التان

وطرحت ساندي في الفترة الأخيرة أولى أغاني الميني ألبوم الجديد، وحققت الأغنية التي تحمل اسم «بعد التان» شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويضم الألبوم، 5 أغنيات جميعها من كلمات وألحان عزيز الشافعى، لافتة إلى أنه جرى وضع خطة بطرح أغنية جديدة من الميني ألبوم كل 10 أيام أو أسبوعين على أقصى تقدير، وأن الأغنية المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة هي الحالة الحالة من توزيع أسامة الهندي.

آخر أغنيات ساندي

وكانت آخر أغنيات ساندي، صحاب زمان، التي شاركها في غنائها ريشا كوستا وسمارة ناو، وجرى طرحها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات ريشا كوستا، والكليب من إخراج يوسف محروس.